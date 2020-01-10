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Новости » Совещание по развитию системы АПК «Безопасный город» в Красноармейском районе

15:09 10 января 2020 г.

 

Совещание по развитию системы АПК «Безопасный город» в Красноармейском районе

10  января  при главе администрации Кузнецова А.Н. прошло  совещание по дальнейшему развитию системы АПК «Безопасный город» в Красноармейском районе. На совещании приняли участие начальник отделения полиции по Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский» Шуряков А.В., Иванов В.А. – начальник Красноармейского участка услуг связи  ПАО «Ростелеком» и заведующий сектором специальных программ администрации Красноармейского района Васильев Н.И.

На совещании были рассмотрены вопросы дальнейшего развития системы видеонаблюдения в селе Красноармейское и в Красноармейском районе. Разработаны меры по  модернизации существующей  системы видеонаблюдения для обеспечения общественной безопасности.

В Красноармейском районе всего установлены 23 камеры. В целях повышения мер безопасности за последние два года установили 10 камер видеонаблюдения.


Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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