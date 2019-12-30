Совсем скоро наступит долгожданный и любимый праздник Новый год. Осталось совсем немного, воздух уже наполнился ожиданием удивительной сказки, которую мы все ждем. И больше всего праздничную атмосферу поддерживают новогодние огни, которыми украшен район в преддверии большого торжества.

Главным украшением района на новогодний праздник стала Новогодняя ёлка около здания администрации Красноармйеского района, сияющая яркими огоньками. Также новогодними огнями жителей радует парк победы и сквер перед отделением почты.