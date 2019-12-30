Прекрасный подарок в преддверии Нового года получили жители деревни Сирикли Красноармейского района. Сегодня, 30 декабря, здесь состоялось торжественное открытие нового дома встреч с населением.

В торжественной церемонии открытия дома встречи приняли участие глава администрации Красноармейского района А.Н. Кузнецов и глава Исаковского сельского поселения Г.Г. Ефимова.

В приветственном слове к жителям деревни Галина Георгиевна подчеркнула, что дом встречи построен по инициативе граждан. Субсидия на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах «Работы по обустройству «Дом встреч с населением» получили их республиканского бюджета Чувашской Республики. Для строительства дома из республиканского бюджета было выделено 228 710 рублей, из местного – 78 524 рублей, местные жители собрали 73 949 рублей. Небольшая деревня с населением 184 человека смогла реализовать свои планы при поддержке государства.

Александр Николаевич поздравил жителей с открытием Дома встреч и подарил энциклопедию Красноармейского района. Он подчеркнул, что благодаря желанию граждан и помощи государства возможно создать комфортные условия для жизни. Также поблагодарил жителей деревни за их старание при строительстве дома. Несмотря на небольшую сумму, люди смогли построить Дом встречи своими силами, как говорил глава Чувашской Республики способом "ниме". От администрации Красноармейского района подарком для обустройства дома станут стулья. Также вручил благодарственные письма за активное участие в реализации проекта развития общественной инфраструктуры Степанову Л.В. и Иванову Е.В. Отметил, что благодаря таким активным жителям развивается инфраструктура Красноармейского района.

На торжественное открытие также приехал директор ООО «Красное Сормово» С.П. Иванов. Он упомянул, что всегда готов оказать помощь тем людям, которые стараются благоустроить деревню для всех жителей. Святослав Петрович решил жителям, участвовавшим в строительстве дома, подарить по 100 килограмм зерна.

Торжественная часть закончилась поздравлением Деда Мороза и Снегурочки с наступающим Новым Годом.

Слова благодарности в адрес Главы Чувашии и Правительства республики, руководства района от имени всех посетителей Дома выразили жители деревни отметив, что для населения Дом встречи – это большой подарок.