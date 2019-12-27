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Новости » Завтра на Московской набережной г. Чебоксары пройдут гонки на кайтах Дедов Морозов

08:15 31 декабря 2019 г.

 

Завтра на Московской набережной г. Чебоксары пройдут гонки на кайтах Дедов Морозов

31 декабря 2019 г. в 12.00 на Московской набережной Чебоксар пройдёт традиционное новогоднее мероприятие –кайтсёрф-парад Дедов Морозов. Организаторами мероприятия выступают администрация города Чебоксары совместно с Федерацией парусного спорта Чувашской Республики и кайт-клуба «Ветер Волги».

На протяжении нескольких лет участники кайт-клуба города Чебоксары в преддверии Нового года выходят на затянутую льдом поверхность Волги для участия в гонках на кайтах. Это мероприятие лишь кажется забавой. За ним стоят месяцы тренировок и тщательная подготовка перед началом: разминка, проверка снаряжения.

В этом году в соревнованиях примут участие не только Деды Морозы, но и Снегурочки с персонажами из мультфильмов и сказок.

Администрация г. Чебоксарыприглашает горожан и гостей столицы окунуться в наполненную адреналином атмосферу соревнований и понаблюдать за захватывающим событием уходящего года!

Программа мероприятия:

- 11.30 – сбор участников,

- 12.00 – старт,

- 13.00 – дружеское чаепитие у ёлки.

Справки по телефону: +79053451515, Вячеслав Наумов.

 

P.S. Мероприятие состоится при благоприятных погодных условиях.



г. Чебоксары Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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