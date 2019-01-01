30 декабря Глава Чувашии Михаил Васильевич Игнатьев посетил отдел казенного учреждения Чувашской Республики «Центр занятости Чувашской Республики» в г. Канаш. Вместе с Главой республики с работой Канашского центра занятости познакомились министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Сергей Димитриев, глава администрации города Канаш Виталий Михайлов, а также депутаты Государственного Совета Чувашской Республики Кияметдин Мифтахутдинов и Виталий Иванов.

Бывшее здание Канашского центра занятости населения приняло гостей после реконструкции, проведенной в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». В этом году пилотные проекты реализовываются в 16 регионах страны, в том числе и в Чувашии.

C 27 декабря в Канашском «пилотном» центре занятости населения началось обслуживание по принципу «жизненных ситуаций» — для граждан и «бизнес-ситуаций» — для работодателей. То есть изменился сам принцип работы центра: от простого предоставления услуг осуществлен переход к комплексному подходу в решении жизненных ситуаций соискателей, бизнес-ситуаций работодателей с учетом приоритетов национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости» и «Демография». Для этого разрабатываются ситуационные проекты, которые активно будут апробированы и внедрены в кадровом центре. Работа кадрового центра выстроена по системе одного окна, что значительно повышает процент дистанционного взаимодействия между соискателями, работодателями и специалистами центра.

В 2019 году на модернизацию направлено 39,5 млн рублей.

Гости осмотрели помещения кадрового центра и ознакомились с обновленной методикой его работы. Михаил Игнатьев лично проверил, как осуществляется запись в электронную очередь, ознакомился с работой сектора первичного приема граждан, сектора индивидуальной работы с работодателями, сектора по развитию карьеры, побывал в зале групповых консультаций.

«Главное, что нужно сделать, это повысить эффективность деятельности службы занятости населения. Для вас созданы все условия. Главное, чтобы вы ответственно и честно работали, с душой обслуживали каждого клиента», – подчеркнул Глава Чувашии, обращаясь к сотрудникам центра.

Сразу после знакомства с работой Канашского центра занятости Глава региона вручил ключи от легковых автомобилей руководителям Козловского, Новочебоксарского и Шумерлинского центров занятости и пожелал эффективной работы.

Закупка 3 легковых автомобилей для перевозки пожилых граждан старше 65 лет проведена в рамках реализации национального проекта «Демография» и входящей в него программы «Старшее поколение».

Справка:

Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» реализуется в республике с 2019 года.

В него включены мероприятия по повышению эффективности работы службы занятости, которые направлены на обновление и стандартизацию процессов службы занятости населения в целях решения проблем занятости и снижения дисбаланса спроса и предложения на рынке труда, активизации взаимодействия работодателей, органов службы занятости, образовательных учреждений и других участников рынка труда.

Объем финансирования на 2019–2024 годы на реализацию мероприятий проекта предполагается в размере 192 млн рублей.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики