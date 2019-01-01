АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2019 год
Устав автономного учреждения
Отчет о деятельности редакции и об использовании закреплённого за ним государственного имущества
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Фестиваль спорта прессы Красноармейского района
Прейскурант цен

Новости » Чувашская Республика получит федеральные средства на приобретение 100 новых троллейбусов для Чебоксар и Новочебоксарска

15:32 30 декабря 2019 г.

 

В 2020 году Чувашия получит 625 млн рублей на решение актуальных транспортных вопросов. Об этом стало известно на прошлой неделе после рабочей встречи Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева с Министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым в кулуарах заседания Государственного Совета Российской Федерации.

30 декабря в ходе еженедельного совещания Председателем Кабинета Министров Чувашской Республики Иваном Моториным было отмечено, что средства будут выделены из резервного фонда в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики.

По словам заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра транспорта и дорожного хозяйства Александра Николаева,троллейбусный парк республики насчитывает 300 единиц техники. Износ транспорта составляет: в Чебоксарах – 83%, в Новочебоксарске – 90%.

В настоящее время на территории Российской Федерации функционируют три завода по производству троллейбусов: в городах Энгельс, Вологда и Уфа. Все заводы участвуют в программе субсидирования производителей городского наземного транспорта, в связи с чем покупателям предоставляется скидка от 5 до 7,5 млн рублей.

Для повышения качества пассажирских транспортных перевозок в Чебоксарах и Новочебоксарске предполагается приобретение более 100 новых троллейбусов как на автономном ходу, так и без оного.

Приоритетным направлением, на которое планируется поставить новую технику, является маршрут «Новочебоксарск – Чебоксары». Первый «безрогий» троллейбус должен выйти на маршрут уже после новогодних праздников.

В троллейбусах с автономным ходом нуждается и микрорайон «Садовый» в столице республики. Как отметил глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков, благодаря новой технике появится возможность продлить существующий троллейбусный маршрут «мкр. Садовый – ж/д вокзал» до пос. Альгешево.

Поступление новых троллейбусов без автономного хода позволит также обновить подвижной состав на всех городских маршрутах и направить дополнительные единицы техники на самый востребованный в Чебоксарах маршрут №1.

Алексей Ладыков выразил глубокую признательность Главе Чувашии Михаилу Васильевичу Игнатьеву за внимание к нуждам горожан. «Такой результат взаимодействия Правительства республики с федеральным центром для нас – это огромная поддержка, очень существенная помощь, о которой мы даже и не мечтали. Потому что износ троллейбусов огромный, мы не знали, что делать. Теперь мы сможем существенно изменить ситуацию в лучшую сторону», – сказал сити-менеджер.

Глава администрации Новочебоксарска Ольга Чепрасова сообщила, что новые троллейбусы предполагается направить в новые микрорайоны города для улучшения транспортной доступности населения. «В городе Новочебоксарске всего 36 троллейбусов. В настоящее время они изношены, поэтому мы с удовольствием примем участие в программе и очень благодарны Главе Чувашской Республики за помощь и поддержку», – сказала Ольга Чепрасова.

Иван Моторин поручил сити-менеджерам направить свои заявки в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, подчеркнув, что новые троллейбусы станут большим подарком для жителей Чебоксар и Новочебоксарска к 100-летию автономии Чувашской Республики.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

 Чăвашла

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика