АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2019 год
Устав автономного учреждения
Отчет о деятельности редакции и об использовании закреплённого за ним государственного имущества
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Фестиваль спорта прессы Красноармейского района
Прейскурант цен

Новости » Благодаря программе капремонта улучшены условия проживания для каждого пятого жителя Чувашии

15:30 30 декабря 2019 г.

 

30 декабря на еженедельном совещании в Доме Правительства, которое провел Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин,подведены предварительные итоги реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Генеральный директор некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» Вячеслав Долгов напомнил, что Республиканской программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы предусмотрен капитальный ремонт в 5226 многоквартирных домах, общей площадью 8,6 млн кв. м, в которых проживают более 755 тысяч человек.

«Для 172 тысяч человек уже улучшены условия проживания в более чем 1600 многоквартирных домах общей площадью 3,6 млн кв. м. Стоимость выполненных работ составила 3,7 млрд рублей», – сообщил руководитель регионального оператора.

В рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2019 год в Чувашии отремонтировано 210 многоквартирных домов общей площадью 464 тыс. кв. м. Общая стоимость работ по капитальному ремонту превысила 611 млн рублей.

Уровень собираемости взносов за 2019 год составил 95,4%. В среднем по России этот показатель составляет 94%. Вячеслав Долгов отметил, что доверие граждан к системе капитального ремонта многоквартирных домов растет. Об этом свидетельствует и сократившаяся на 7% по сравнению с декабрем 2018 года задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт. В целях оказания социальной поддержки гражданам Фондом заключаются соглашения о рассрочке оплаты задолженности по взносам на капитальный ремонт.

«Реализация программы капитального ремонта уже затронула каждый третий дом в Чувашской Республике. Для каждого пятого жителя многоквартирного дома улучшены условия проживания. Несмотря на отдельные трудности темпы реализации программы капитального ремонта набраны», – заключил гендиректор Республиканского фонда капремонта.

В ходе еженедельного совещания также обсуждались вопросы готовности Фонда к выполнению краткосрочного плана капитального ремонта на 2020 год. Отмечено, что в следующем году капремонт запланирован в 212 многоквартирных домах. 

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика