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Новости » Подведены итоги республиканского конкурса на лучшее освещение Года театра в средствах массовой информации

11:19 30 декабря 2019 г.

 

Подведены итоги республиканского конкурса на лучшее освещение Года театра в средствах массовой информации

Определены победители республиканского конкурса на лучшее освещение Года театра в средствах массовой информации.

Лучшая телепрограмма или лучший материал на телевидении - «Пĕтĕм пурнăç-театр» («Вся жизнь - театр») - размещен в эфире телеканала «Национальное телевидение Чувашии – Чăваш Ен» (автор - Елизавета Цветкова).

Лучшей радиопрограммой или лучшим материалом на радио признана еженедельная театральная радиопередача «Чĕнтĕрлĕ чаршав» («Узорчатый занавес»), выходившая в эфир на «Национальном радио Чувашии  - Чăваш Ен» (автор - Мария Самделова).

Лучшим материалом, опубликованным в республиканском печатном издании, назван цикл материалов под рубрикой «Самана сакки сарлака» (автор - Лидия Михайлова (Филиппова)). Материал опубликован в литературно-художественном журнале «Тăван Атăл» издательского дома «Хыпар».

Лучшим материалом, опубликованным в районном печатном издании, стал цикл «Фестивали» (автор - Ирина Павлова). Материал опубликован в газете «Грани».

Лучшим материалом, опубликованным в Интернет-издании, признан материал «Году Театра посвящается: любовь не на сцене, а в жизни», размещенный на чебоксарском городском сайте «CHEB.RU» (автор - Ольга Архипова).

Всего на участие в конкурсе было подано 43 заявки.

 
 
 
Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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