26 декабря в Чебоксарах открылся фирменный магазин Чувашского книжного издательства. Новый магазин «Книжные новинки» расположился по адресу: пр. М. Горького 32/25. Здесь покупателей ждет большой выбор книг чувашских и русских классиков, зарубежных писателей, научно-популярная и краеведческая литература, развивающие игры для детей, уникальная сувенирная продукция и канцтовары.

«Книжные новинки» - это не только магазин, но и площадка для встречи авторов с читателями и место проведения различных мастер-классов для детей. А в дни новогодних каникул на торговых площадках Чувашского книжного издательства пройдут мастер-классы для детей и их родителей:

- 5 января – мастер-класс «Рождественская ёлка» (магазины «Книжные новинки №2», «Книжные новинки № 4»).

- 8 января - игра-викторина «Узнаваемые памятники Чувашии» - (магазин «Книжные новинки №2»).

Самых активных участников ждут подарки.

Также напоминаем режим работы магазинов «Книжные новинки» в новогодние каникулы:

1, 2, 7 января – выходной день,

в остальные дни – с 9:00 до 19:00,

суббота–воскресенье – с 9:00 до 18:00.

По материалам Чувашского книжного издательства