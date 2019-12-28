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Новости » По проспекту Ивана Яковлева в Чебоксарах открыто движение для автотранспорта, включая пассажирский

11:15 30 декабря 2019 г.

 

По проспекту Ивана Яковлева в Чебоксарах открыто движение для автотранспорта, включая пассажирский

Председатель Кабинета Министров Чувашии Иван Моторин проверил подготовку к открытию движения  на проспекте Ивана Яковлева, где ведется масштабная реконструкция в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Участие в выездном совещании приняли депутат Государственной Думы Леонид Черкесов, глава города Чебоксары Евгений Кадышев, глава администрации Алексей Ладыков, руководители структурных подразделений мэрии и представители подрядных организаций.

Напомним, реконструкция проспекта Ивана Яковлева поделена на три этапа. С сентября текущего года выполняется третий этап и частично первый. Завершатся же работы в октябре 2020 году реконструкцией участка дороги от улицы Ашмарина до Канашского шоссе. Стоимость строительно-монтажных работ составляет 684 млн рублей. Контракт заключен с фирмой «Рэмисс».

В итоге количество полос  увеличено до  шести, оборудовано освещение, светофоры и пешеходные переходы. Тротуарная сеть будет построена в мае 2020 года.

Иван Моторин осмотрел участок реконструкции, указал на недочеты, препятствующие открытию движения на проспекте. В короткие сроки подрядчики устранили недоработки. Как отметил Алексей Ладыков, решение открыть движение без укладки верхнего слоя асфальта, было принято по обращениям жителей: «Это не торжественное открытие проспекта Ивана Яковлева после реконструкции. Сегодня мы возобновили движение во время строительных и дорожных работ, которые будут продолжаться до октября 2020 года».

Движение по пр. И. Яковлева открыто. Работы на объекте продолжатся зимой, верхним слоем асфальта подрядчики займутся весной 2020 года.

Напомними, в этот же день в Чебоксарах открыто движение по новым дорогам в Солнечном.

 

 

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