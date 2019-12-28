В Чувашской Республике за счет активного строительства детских садов повышается доступность дошкольного образования.

За 10 лет (2012-2021 гг.) в республике будет построен 71 детский сад на 12 920 мест. На эти цели направляется более 8 млрд рублей.

Таким образом, к концу 2021 года планируется полностью удовлетворить спрос населения на места в дошкольных образовательных организациях для детей старше 1,5 лет.

На сегодняшний день эта задача выполнена в 16 муниципальных образованиях из 26.

Справочно.

В 2012- 2018 годах в республике введено в эксплуатацию 47 детских садов на 8000 мест, за счет всех форм создано более 23 тысяч мест для дошкольников. Благодаря принимаемым мерам удалось полностью ликвидировать очередность в детские сады детей старше трех лет в период комплектования.

В 2019 году предусмотрено строительство еще 15 зданий детских садов на 3080 мест, в том числе 13 объектов в рамках национального проекта «Демография».

В предстоящем 2020 году в рамках национального проекта «Демография» начнется строительство еще 9 детских садов на 1840 мест с вводом объектов в эксплуатацию в 2021 году (Аликовский район — 1 объект, Козловский район — 1 объект, Цивильский район — 1 объект, г. Чебоксары – 6 объектов).

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"