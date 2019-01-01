30 декабря на еженедельной планерке с членами Правительства республики, руководителями территориальных федеральных органов власти и ряда муниципалитетов были подведены итоги Года театра в Чувашской Республике.

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев отметил, что благодаря поддержке Главы Чувашии Михаила Васильевича Игнатьева, Правительства республики, а также реализации национального проекта «Культура» в рамках тематического года проведен большой объем работ, осуществлены крупные и значимые мероприятия, акции и проекты в области театрального искусства.

Год театра запомнится реализованными масштабными проектами. Это – XXIII Международный балетный фестиваль, Международный фестиваль оперетты, Международный фестиваль театров кукол «Карусель сказок», V Международный особенный фестиваль для особенных зрителей «Одинаковыми быть нам необязательно», XXIX Международный оперный фестиваль имени М.Д. Михайлова. Впервые проведен Чебоксарский театральный форум, в рамках которого состоялись Всероссийский фестиваль национальных театров юного зрителя «Атӑл юмахӗ» (Волжская сказка) и Международная лаборатория детской национальной драматургии «От чистого истока в прекрасное далеко».

Для самодеятельных коллективов организованы республиканский фестиваль любительских театров «Всегда театр», республиканский фестиваль самодеятельных театральных коллективов «АВАНсцена».

Проведен целый ряд культурно-просветительных акций, направленных на развитие творческого потенциала детей и молодежи: фестиваль спектаклей, созданных воспитанниками воскресных школ, «Верить – Любить – Творить», республиканский конкурс чтецов стихотворений «Озаряет душу театр», республиканский конкурс видеостихотворений «Я люблю театр», творческий молодежный форум «Учебный театр», акция ко Дню знаний «Лабиринт «Познай театр» и другие.

Мероприятия, посвященные Году театра, состоялись во всех учреждениях культуры и искусства, образовательных организациях. Так, в них проведены викторины, информационные часы, концертные программы, конференции, конкурсы, оформлены тематические книжные выставки. В целом в республике проведены более 8,3 тыс. мероприятий, которые посетило свыше 334 тыс. человек. Театральные коллективы Чувашии гастролировали в регионах страны. В 2019 году репертуар театров пополнился 37 новыми постановками и восстановленными спектаклями.

Чувашия активно включилась в проведение всероссийских акций, в том числе в культурно-образовательный проект «Театр – дети», организованный Министерством культуры Российской Федерации. В рамках проекта состоялись региональные этапы детского всероссийского конкурса рисунков, посвященных театру, а также детского всероссийского конкурса театральных рецензий «Пишем о театре!».

Следующий крупный проект – фестиваль Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье». За звание лучшего школьного и студенческого театра Приволжского федерального округа боролись 28 коллективов из 14 регионов округа. В проекте, инициированном полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым, участвовало 7 тысяч юных актеров. Их спектакли посмотрели более 100 тысяч человек. Самое большое количество наград завоевали представители Чувашской Республики. Звание лучшего студенческого театра присуждено межвузовскому студенческому театру «Абрикосовый сад» за спектакль «Мой дедушка был вишней». Лучшим режиссером среди студенческих театров признан Дмитрий Миронов за постановку вышеназванного спектакля. Лучшим актером среди студенческих театров признан Вячеслав Краснов, лучшей актрисой школьного театра – Роза Коробова.

Особое внимание в Год театра уделено ремонту и реставрации зданий театров, укреплению их материально-технической базы.

Проведены работы по реставрации зданий Чувашского государственного академического драматического театра имени К.В. Иванова, Чувашского государственного театра кукол, ремонту зданий Чувашского государственного театра оперы и балета, Чувашского государственного театра юного зрителя им. М. Сеспеля.

В рамках проекта «Культура малой Родины» Чувашским государственным театром юного зрителя им. М. Сеспеля, Чувашским государственным театром кукол и Чувашским государственным экспериментальным театром драмы приобретены современное световое и звуковое оборудование, автобусы для осуществления гастрольной деятельности, а также выпущены 7 новых спектаклей.

Константин Яковлев сообщил, что закрытие Года театра состоится 14 января 2020 года в Чувашском государственном театре оперы и балета.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"