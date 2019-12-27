27 декабря Глава Чувашии Михаил Васильевич Игнатьев встретился с журналистами ведущих СМИ республики.

В беседе, которая проходила в формате свободного общения, в непринужденной форме, приняли участие 15 представителей средств массовой информации. Глава Чувашии отметил, что всегда открыт для конструктивного диалога, потому что такие встречи приносят большую пользу.

«Прямые линии на телевидении, радио мне нужны для того, чтобы получить обратную связь, для принятия управленческих решений. Когда люди задают вопросы напрямую Главе республики, становится ясно, где мы не дорабатываем, почему люди возмущаются, почему в отдельных трудовых коллективах возникает социальная напряженность», – сказал Михаил Игнатьев.

Он рассказал журналистам об итогах заседания Государственного совета России, которое состоялось в Кремле под председательством Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. До и после заседания Глава региона пообщался с федеральными министрами, обсудил с ними предварительные итоги уходящего года.

«Достойно входим в 2020-й год, потому что бюджет трехлетний принят. Вчера пообщался с Антоном Германовичем Силуановым, он оценивает нас очень хорошо. Мы находимся в десятке лучших регионов РФ по управлению общественными финансами и по управлению финансовым долгом», – сообщил Глава Чувашии.

В ходе общения с Министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым стало известно, что в следующем году в республику поступят не менее 600 млн рублей на приобретение общественного транспорта.

«Троллейбусные парки Чебоксар и Новочебоксарска обновим и тем самым создадим комфортные условия для пассажиров. Касаясь общественного транспорта, который поедет из Чебоксар в Новочебоксарск и обратно, докладываю: 4 троллейбуса мы купили, это безрогие троллейбусы на автономном ходу. 9 января я запланировал проехать по этому маршруту. Поеду вместе с другими пассажирами, новочебоксарцами, чебоксарцами. Совершим пробный рейс», – поделился планами Михаил Игнатьев.

Отвечая на вопрос, связанный с участием в выборах, которые должны пройти в республике осенью 2020-го года, Михаил Игнатьев напомнил, что неоднократно отвечал на эту тему.

«Скоро 10 лет наступит, как я служу Отечеству, народу Чувашской Республики. Это огромный срок в этой должности. Будет показатель доверия высокий, тогда, пожалуйста, на выборы можно идти», – резюмировал он.

В процессе разговора журналисты также подняли проблему с пробками на пересечении улиц Юлиуса Фучика и Богдана Хмельницкого в Чебоксарах, поинтересовались разрешением экологической проблемы, связанной с «Юрмой», развитием массового спорта в республике, а также реализацией плана мероприятий в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и 100-летия Чувашской автономии.

За почти два часа беседы руководитель региона ответил более чем на 30 вопросов журналистов по самым разным темам. В завершение встречи Михаил Васильевич Игнатьев поздравил всех с наступающим Новым годом.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Стенограмма встречи Главы Чувашии Михаила Игнатьева с журналистами ведущих СМИ республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"