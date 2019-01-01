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Новости » Представители Мининформполитики Чувашии отмечены наградами за развитие государственной гражданской службы

15:06 27 декабря 2019 г.

 

26 декабря в Чувашии состоялось торжественное чествование лучших государственных и муниципальных служащих уходящего года. В Доме Правительства по этому поводу собрались руководители органов власти, сотрудники министерств и ведомств, независимые эксперты.

С приветственным словом к участникам торжественного мероприятия обратился заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Руководитель Администрации Главы региона Юрий Васильев. Он подвел итоги развития госслужбы Чувашии в 2019 году, обозначил основные направления дальнейшей работы, а также поблагодарил участников конкурсов «Лучший государственный гражданский служащий Чувашской Республики» и «Лучший муниципальный служащий в Чувашской Республике». «Искренне благодарю всех государственных гражданских служащих, принявших участие в конкурсе. Вы сегодня уже победители, победители для себя», – заметил Юрий Васильев. 

Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республике в конкурсе «Лучший государственный гражданский служащий Чувашской Республики» представлял начальник отдела администрирования и информационной безопасности Евгений Кошмаркин. Он презентовал проект организации в регионе «горячей линии» по вопросу перехода на цифровое эфирное телевидение, успешно опробированном в этом году в период отключения в Чувашии аналогового телерадиовещания. По итогам конкурса Евгений не попал в тройку лучших, но оказался в шаге от победы - на 4 месте.

Вслед за участниками конкурсов награды вручили служащим, внесшим особый вклад в развитие государственной и муниципальной служб.

За добросовестную и эффективную работу по вводу данных в Единую информационную систему управления кадровым составом государственной гражданской службы благодарностью Администрации Главы Чувашии отмечены консультант организационно-правового отдела Мининформполитики Чувашии Валентина Тимофеева, а также заместитель начальника отдела БУ "Центр информационных технологий" Мининформполитики Чувашии Антон Творогов, который всячески содействовал подключению органов власти к федеральной информсистеме.

Администрация Главы Чувашии дала высокую оценку работе фотокорреспондента Издательского дома «Хыпар» Василия Кузьмина, которому также была вручена благодарность ведомства. Не секрет, что красочные высокопрофессиональные фотографии Василия с завидной регулярностью иллюстрируют главные новости на Портале органов власти Чувашской Республики.

Мининформполитики Чувашии поздравляет коллег с заслуженными наградами и желает дальнейших успехов в труде, карьерного роста, крепного здоровья и  благополучия.

 

 


 
Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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