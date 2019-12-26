В юбилейный для города Чебоксары год состоялось историческое событие. 26 декабря в сквере им. Константина Иванова открыли первый экспонат будущего музея под открытом небом – скульптуру Ивану Грозному.

Идею установки скульптуры Ивану Грозному в год 550-летия Чебоксар поддержали горожане, участвуя в голосовании на портале «Открытый город». Большинство отметило, что это отличная идея – чем больше памятников, тем больше в городе интересных мест.

Готовясь к юбилею, в Чебоксарах воссоздавали историческую хронику появления столицы. В этой работе участвовали историки, научные исследователи, профессионалы и эксперты.

На открытии скульптуры об этом напомнил доктор исторических наук Олег Широков, который отметил значимость Ивана IV Грозного как одной из выдающихся фигур отечественной истории: «За годы своего правления он сумел предпринять ряд смелых и решительных шагов, направленных на укрепление единства Русского государства. При нем была проведена административная реформа, учреждены новые правительственные органы, создано профессиональное войско и издана первая русская печатная книга».

В становлении и развитии Чебоксар многое связано с именем русского царя. В 1551 году чуваши направили делегацию к Ивану Грозному с просьбой о добровольном вхождении в состав Русского государства. Чувашия стала его частью.

Митрополит Чебоксарский и Чувашский, Высокопреосвященнейший Владыка Варнава отметил: «Русский Царь Иван IV Грозный заложил в Чебоксарах основы православия. В 1555 году по его указу в Чебоксары прибыл первый архиепископ Казанский и Свияжский Гурий. В присутствии чебоксарцев он освятил город иконой Владимирской Божьей Матери, которая и по сей день охраняет чебоксарцев и представлена во Введенском соборе. По воле государя в Чебоксарах стали возводиться первые храмы – Введенский Собор и Троицкий монастырь. Мы верой сильны. Современные потомки и сегодня должны помнить духовные заповеди: живите в мире и согласии, творите добро!».

Скульптура, изготовленная в мастерских галереи «Бронзовое чудо», является уникальным произведением искусства, отлитым из бронзы в Москве. Скульптор – Игорь Кондратович. Скульптура передана в дар городу Чебоксары меценатом Всеволодом Рощиным. Рядом со скульптурой установлено информационное табло, которое также как и памятник оснащено подсветкой.