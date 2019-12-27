Зима для бойцов студенческих отрядов не только период зачетов и экзаменов, но и возможность отработать на зимних этапах всероссийских и окружных проектов. Ежегодно сотни бойцов Российских Студенческих Отрядов выезжают зимой на различные объекты по всей стране.

Чувашское региональное отделение Российских Студенческих Отрядов сформировали отряды для работы на "зимней целине". Так, 23 бойца студенческих сервисных отрядов Чебоксарского экономико-технологического колледжа, Чебоксарского кооперативного техникума, Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова отправились в Крым на "зимнюю целину". С 10 декабря 2019 года по 15 января 2020 года бойцы трудятся на объекте «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».

«Мы работаем уже вторую неделю, многие бойцы устроились официантами и поварами в рестораны отеля. Уже были мероприятия от Штаба проекта Ялта 2019 Зимний этап: была игра-квест на знакомство с другими отрядами из разных регионов, состоялся первый рейтинговый конкурс между отрядами «Целинные лагеря» (когда отряд выбирает определённый фильм и украшает свою комнату в стиле фильма). Нам очень нравится!» — поделился Николай Тихомиров, командир штаба студенческих отрядов ЧЭТК.

Кроме того, 9 бойцов из студенческого отряда проводников «ЧуГУн çул» отправились в город Санкт-Петербург покорять железные дороги России. На протяжении 23 дней бойцы будут обслуживать поезда дальнего следования, выполняя не только основные, но и дополнительные функции проводника: топить вагон, отбивать подвагонное оборудование и др. Для того, чтобы приступить к работе, все бойцы прошли обучение и успешно сдали экзамены.

«Для меня это вторые зимники. Зимой совершенно другая атмосфера, она более праздничная и весёлая. Это очень интересно видеть новые места, общаться с разными людьми. Каждый рейс особенный и с каждым разом учишься чему-то новому и полезному. Мы с ребятами из Чувашии работаем сообща, поддерживаем друг друга в рейсах. Зимняя целина - это школа жизни, где ты меняешь своё мировоззрение и отношение к миру, закаляешь характер и становишься увереннее в себе!» — поделилась Ирина Николаева, боец студенческого отряда проводников «ЧуГУн çул».