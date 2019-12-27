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Актуально » Президент России Владимир Путин поздравил Главу Чувашии Михаила Игнатьева и жителей республики с Новым годом и Рождеством Христовым

14:57 27 декабря 2019 г.

 

На имя Главы Чувашской Республики Михаила Васильевича Игнатьева поступило поздравление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с Новым годом и Рождеством Христовым.

«Эти праздники мы ждем с особыми чувствами, ведь они наполнены теплом домашнего очага и добрыми семейными традициями. И всегда дарят нам надежду на радостные вести и перемены к лучшему. От души желаю, чтобы наступающий 2020 год стал для Вас успешным, принес удачу в делах и начинаниях», – говорится в поздравлении Президента России.

Главу Чувашии и жителей республики поздравил Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. «Этот год открывает перед нами двери в новое десятилетие. И, уверен, вместе мы обязательно добьемся, чтобы для всех, кто живет в России, оно стало счастливым и благополучным», – отметил премьер-министр.

«Уходящий 2019 год подарил нам много хорошего, мы реализовали масштабные проекты, приобрели новый бесценный опыт. Особая светлая атмосфера, царящая в эти дни, приносит в нашу жизнь согласие и гармонию, надежды на то, что в наступающем 2020 году успешно осуществятся все намеченные планы», – подчеркнула в своем поздравлении Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На имя Михаила Васильевича Игнатьева поступают многочисленные поздравления также от депутатов Государственной Думы Российской Федерации, членов Совета Федерации Российской Федерации, руководителей федеральных и  республиканских министерств и ведомств, субъектов федерации, руководителей районов и городов республики, жителей региона. 

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

 Чăвашла

 

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