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Актуально » Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»

14:53 27 декабря 2019 г.

 

Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»

26 декабря Глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев принимает участие в заседании Государственного совета Российской Федерации в Кремле. По традиции до начала заседания главы регионов, по примеру Президента России Владимира Владимировича Путина, присоединяются к проекту «Мечтай со мной» и снимают с «Ёлки желаний» игрушечные шарики, на которых записаны новогодние желания детей.

В этом году Михаил Игнатьев снял с елки три шара с новогодними мечтами ребят из Чувашии, которые он обещал исполнить по возвращению в республику.

«Мы сами были детьми, много мечтали. Теперь мы взрослые и хотим, чтобы мечты наших дорогих детей осуществлялись, чтобы они претворились в реальные дела»,  – сказал Михаил Васильевич Игнатьев.

Двое юных жителей республики грезят путешествиями, мечтая побывать в Великом Устюге и Санкт-Петербурге. А вот Денис Николаев в качестве новогоднего подарка хочет получить боксерскую грушу.

«Бокс — у нас базовый вид спорта. Обязательно исполним мечту юного спортсмена, возможно, он в будущем станет чемпионом. С Санкт-Петербургом у нас хорошие отношения, мы соглашение заключили. На экскурсии туда постоянно ездят и наши школьники, и студенты. Обязательно исполним все мечты наших детей. После возвращения в республику окажем им всяческое содействие», — пообещал Глава Чувашии.

Напомним, что в рамках прошлогодней  акции (2018-2019 гг.) по всей стране было исполнено 450 заветных желаний. Тогда Глава Чувашии исполнил мечту трехлетнего Трофима Егорова из Новочебоксарска — подарил удобный массажный стол.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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