26 декабря 2019 года в МБОУ «Траковская СОШ» прошла Новогодняя ёлка Главы администрации Красноармейского района для отличников учебы, творческих и одаренных ребят, лучших спортсменов района. Новогоднее мероприятие собрало 150 обучающихся - самых талантливых и успешных детей образовательных учреждений района. Все ребята достигли отличных результатов в учебе, а также в интеллектуальных, творческих, общественно-значимых мероприятиях и спортивных соревнованиях, прославили район и школы на всероссийском и республиканском уровнях.

Ёлка Главы администрации проводится ежегодно в целях поощрения одаренных и талантливых детей образовательных организаций Красноармейского района.

С наступающим Новым 2020 годом гостей праздника поздравили: глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов, заместитель главы администрации района – начальник отдела образования Светлана Григорьева, начальник ОГИБДД МО МВД РФ «Цивильский» Александр Андреев, директор МБОУ «Траковская СОШ» Ирина Федорова.

Учащимися МБОУ «Траковская СОШ» для детей подготовлено большое новогоднее торжество. Интересный сюжет, красивая музыка, яркие костюмы, атмосфера праздника – всё это было на новогодней ёлке и создало атмосферу волшебной сказки, праздника мечты для детей. Весь праздник дети веселились, пели песни, танцевали, участвовали в играх, флешмобе. Праздник завершился получением новогодних подарков и фотографиями на память.

Праздник удался на славу, оставил множество ярких впечатлений и положительных эмоций.