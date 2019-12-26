Для детей из малообеспеченных, многодетных семей и детей инвалидов в районном доме культуры была организована театрализованное представление "В некотором царстве, в новогоднем государстве". В мероприятии приняли участие глава администрации Красноармейского района А.Н. Кузнецов, заместитель главы администрации Красноармейского района-начальник отдела образования С.А. Григорьева и руководитель Красноармейского РАЙПО Р.А. Николаева.

После окончания театрализованного представления Александр Николаевич поздравил детей с наступающим Новым Годом. Пожелал всем хорошей учебы, здоровья и исполнения всех больших и маленьких желаний. К поздравлению присоединилась Роза Александровна. Она подарила детям кондитерские изделия собранные в магазинах РАЙПО в акции совместно с партией "Единая Россия".

Далее мероприятие продолжился хороводом вокруг новогодней ёлки в фойе дома культуры. Дети рассказывали Деду Морозу стихи. По завершению праздничного мероприятия всем вручили сладкие подарки.

Затем сказочные персонажи поздравили с наступающим Новым Годом жителей Красноармейского района, угостили конфетами и пожелали счастья.