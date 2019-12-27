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Новости » 26 декабря 2019 года делегация учащихся Красноармейского района приняла участие в республиканской новогодней елке

14:36 27 декабря 2019 г.

 
26 декабря 2019 года делегация учащихся Красноармейского района приняла участие в республиканской новогодней елке

Новый Год - самый любимый и долгожданный праздник всех детей и взрослых.

26 декабря 2019 года делегация учащихся  Красноармейского района приняла участие в республиканской новогодней елке в Чувашском государственном театре оперы и балета. На  главную елку республики были приглашены  дети, добившиеся в уходящем году отличных успехов в учебе, победители конкурсов, соревнований, олимпиад, лидеры детских общественных организаций.

В фойе театра оперы и балета царила праздничная атмосфера. Все участники прибыли в красочных новогодних костюмах.  Детей приветствовали сказочные персонажи.

Для детей была подготовлена насыщенная программа с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями, ведущие мероприятия  в новогодних костюмах водили хоровод вместе с детьми, играли в игры, танцевали.Представление было украшено яркими танцами.   Праздник прошёл весело и интересно.

Все ребята, приглашенные на елку, получили подарки от Главы Чувашии.

 


Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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