Новости » 26 декабря 2019 года делегация учащихся Красноармейского района приняла участие в республиканской новогодней елке

Новый Год - самый любимый и долгожданный праздник всех детей и взрослых.

26 декабря 2019 года делегация учащихся Красноармейского района приняла участие в республиканской новогодней елке в Чувашском государственном театре оперы и балета. На главную елку республики были приглашены дети, добившиеся в уходящем году отличных успехов в учебе, победители конкурсов, соревнований, олимпиад, лидеры детских общественных организаций.

В фойе театра оперы и балета царила праздничная атмосфера. Все участники прибыли в красочных новогодних костюмах. Детей приветствовали сказочные персонажи.

Для детей была подготовлена насыщенная программа с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями, ведущие мероприятия в новогодних костюмах водили хоровод вместе с детьми, играли в игры, танцевали.Представление было украшено яркими танцами. Праздник прошёл весело и интересно.

Все ребята, приглашенные на елку, получили подарки от Главы Чувашии.