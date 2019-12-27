Новый год — это время волшебства, улыбок и счастья. В этот праздник каждый может поверить в сказку, окунуться в атмосферу чего-то необыкновенного, таинственного, завораживающего и, несомненно, незабываемого. Этот праздник важен для каждого без исключения. Взрослые, ощутив праздничное настроение, снова начинают верить в сказку.

Все эти чудеса происходили на нашем новогоднем празднике «Шурӑ юр ÿкет ҫӗр ҫине Çӗнӗ Çул ҫитет тӗнчене» в Янгасинской сельской библиотеке с участниками клуба "Канлех". С наступающим Новым Годом поздравила председатель Совета ветеранов Васильева Екатерина. Библиотекарь Ильина Галина предложила гостям праздника пройти разнообразные испытания, проявить находчивость в развлекательных конкурсах и юмористических викторинах. Все с нетерпением ждали розыгрыша беспроигрышной новогодней лотереи. Новогоднее мероприятие закончилось песнями и танцами. Все окунулись в атмосферу праздника и получили заряд хорошего настроения.