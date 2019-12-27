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Новости » Новогодний праздник «Шурӑ юр ÿкет ҫӗр ҫине Çӗнӗ Çул ҫитет тӗнчене» в Янгасинской сельской библиотеке

14:35 27 декабря 2019 г.

 

Новогодний праздник «Шурӑ юр ÿкет ҫӗр ҫине Çӗнӗ Çул ҫитет тӗнчене» в Янгасинской сельской библиотеке

Новый год — это время волшебства, улыбок и счастья. В этот праздник каждый может поверить в сказку, окунуться в атмосферу чего-то необыкновенного, таинственного, завораживающего и, несомненно, незабываемого. Этот праздник важен для каждого без исключения. Взрослые, ощутив праздничное настроение, снова начинают верить в сказку. 
Все эти чудеса происходили на нашем новогоднем празднике «Шурӑ юр ÿкет ҫӗр ҫине Çӗнӗ Çул ҫитет тӗнчене» в Янгасинской сельской библиотеке с участниками клуба "Канлех". С наступающим Новым Годом поздравила председатель Совета ветеранов Васильева Екатерина. Библиотекарь Ильина Галина предложила гостям праздника пройти разнообразные испытания, проявить находчивость в развлекательных конкурсах и юмористических викторинах. Все с нетерпением ждали розыгрыша беспроигрышной новогодней лотереи. Новогоднее мероприятие закончилось песнями и танцами. Все окунулись в атмосферу праздника и получили заряд хорошего настроения.

 
Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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