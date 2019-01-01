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Новости » Турчак: «Единая Россия» направила предложения и инициативы в соцсфере для Послания Президента

09:48 27 декабря 2019 г.

«Единая Россия» проработала ряд конкретных предложений и инициатив в социальной сфере, которые обсуждали с людьми в регионах. Все они были направлены руководству Администрации Президента с просьбой учесть их в Послании Президента. Об этом сообщил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Президиума Генсовета Партии.

«Мы уже проработали ряд конкретных предложений и инициатив в социальной сфере, которые обсуждали с людьми в регионах. Все они были направлены руководству Администрации Президента с просьбой учесть в Послании Президента, которое состоится 15 января. Надеемся, что их поддержат», - сказал Турчак.

Он также отметил, что работа Партии в 2020 году будет построена по трем ключевым направлениям – защита, забота и благополучие. «Прошу всех коллег оценивать свою работу по этим ключевым направлениям», - заключил секретарь Генсовета Партии.

 

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