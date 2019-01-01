Новости » Срок выплат на первого ребенка продлен с 1,5 лет до 3 лет

В Чувашской Республике реализуются меры социальной поддержки

более чем по 90 направлениям. В 2020 году сохранены и дополнены все меры социальной поддержки, также некоторые меры получили развитие.

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и национального проекта «Демография» ежемесячные выплаты будут предоставляться:

- на первого ребенка срок выплат продлен с 1,5 лет до 3 лет, критерий нуждаемости увеличен с 1,5-кратной до 2-кратной величины прожиточного минимума.

Справочно:

Размер выплаты в 2020 г. составит 9541 руб. Условие – среднедушевой доход не должен превышать 2,0 кратную величину прожиточного минимума в ЧР за II квартал 2019 года трудоспособного населения республики – 10 134 руб., т.е. среднедушевой доход не должен превышать величину 20 268 руб. Планируемое количество получателей – 8 707 семей. Сроки выплаты продлены до трех лет.

- на третьего ребенка и последующих детей срок выплат сохранен до 3-х лет, среднедушевой доход семьи также не должен превышать 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (сейчас – 1-кратный размер). Выплату будут получать все дети, рожденные после 31 декабря 2016 года по очередности третьими, четвертыми и т.д. без ограничения. Планируется увеличить количество семей с 52% до 90-95%.

Справочно:

Размер выплаты в 2020 г.: с 1 января - 9254 руб. и будет меняться ежеквартально.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"