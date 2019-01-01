14:47 26 декабря 2019 г.
Начался приём заявок на участие в республиканском конкурсе спортивных журналистов «Спортивный стиль».
Данный конкурс ежегодно проводится Министерством физической культуры и спорта Чувашской Республики с целью привлечения печатных и электронных СМИ к пропаганде физической культуры, спорта, здорового образа жизни, увеличения информационного потока о достижениях чувашских спортсменов, развития массового физкультурного движения в республике. В задачи конкурса входит привлечение к работе над материалами, посвященными физической культуре и спорту, как ведущих журналистов Чувашии, так и их молодых коллег, а также поощрение авторов лучших работ.
К участию приглашаются журналисты республиканских, районных, городских, многотиражных печатных и электронных средств массовой информации.
Конкурс проходит по шести основным и пяти специальным номинациям:
Основные номинации:
- Лучший спортивный публицист;
- От первого лица. Лучшее интервью;
- Пропаганда физической культуры и массового спорта в республиканских печатных СМИ;
- Пропаганда физической культуры и массового спорта в районных и городских печатных СМИ;
- Пропаганда физической культуры и массового спорта в электронных СМИ;
- Фотофакт (лучший фоторепортаж)
Специальные номинации:
- Лучшее информационное освещение спортивного события в печатных СМИ;
- Лучшее информационное освещение спортивного события в электронных СМИ;
- Лучшее специализированное спортивное издание;
- За верность профессии;
- Лучший интернет-сайт спортивных учреждений и организаций.
Заявки и конкурсные работы принимаются до 30 января 2020 года по адресу: г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 17, каб. 714, е-mail: sport6@cap.ru, тел 8(8352) 64-22-55).
Положение о конкурсе можно найти на официальном сайте Минспорта Чувашии.
Подведение итогов и награждение победителей пройдет в марте 2020 года.