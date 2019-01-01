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Новости » Стартовал приём заявок на участие в Республиканском конкурсе спортивных журналистов «Спортивный стиль»

14:47 26 декабря 2019 г.

 

Начался приём заявок на участие в республиканском конкурсе спортивных журналистов «Спортивный стиль».

Данный конкурс ежегодно проводится Министерством физической культуры и спорта Чувашской Республики с целью привлечения печатных и электронных СМИ к пропаганде физической культуры, спорта, здорового образа жизни, увеличения информационного потока о достижениях чувашских спортсменов, развития массового физкультурного движения в республике. В задачи конкурса входит привлечение к работе над материалами, посвященными физической культуре и спорту, как ведущих журналистов Чувашии, так и их молодых коллег, а также поощрение авторов лучших работ.

К участию приглашаются журналисты республиканских, районных, городских, многотиражных печатных и электронных средств массовой информации.

Конкурс проходит по шести основным и пяти специальным номинациям:

Основные номинации:

  1. Лучший спортивный публицист;
  2. От первого лица. Лучшее интервью;
  3. Пропаганда физической культуры и массового спорта в республиканских печатных СМИ;
  4. Пропаганда физической культуры и массового спорта в районных и городских печатных СМИ;
  5. Пропаганда физической культуры и массового спорта в электронных СМИ;
  6. Фотофакт (лучший фоторепортаж)

Специальные номинации:

  1. Лучшее информационное освещение спортивного события в печатных СМИ;
  2. Лучшее информационное освещение спортивного события в электронных СМИ;
  3. Лучшее специализированное спортивное издание;
  4. За верность профессии;
  5. Лучший интернет-сайт спортивных учреждений и организаций.

Заявки и конкурсные работы принимаются до 30 января 2020 года по адресу:  г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 17, каб. 714, е-mail: sport6@cap.ru, тел 8(8352) 64-22-55).

Положение о конкурсе можно найти на официальном сайте Минспорта Чувашии.

Подведение итогов и награждение победителей пройдет в марте 2020 года.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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