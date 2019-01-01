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Новости » Выставка книг и журналов "Мы все ждём Новый год" в Шивбосинской сельской библиотеке

13:53 26 декабря 2019 г.

 

Выставка книг и журналов "Мы все ждём Новый год" в Шивбосинской сельской библиотеке
Оригинал

Новый год – волшебный, шумный, яркий праздник с морем подарков, сюрпризов и желаний. Его встречают дома, на работе, в школе… Свой вклад в создание всеобщей атмосферы праздника вносят библиотеки и дома досуга.
А о том, почему Деда Мороза и Снегурочку так зовут, как появился праздник Нового года, как лучше всего провести новогоднюю ночь, как выбрать костюм и маску, как самому сделать ёлочные украшения и приготовить праздничный торт и другие угощения, расскажет выставка книг и журналов "Мы все ждём Новый год", оформленная в библиотеке. Также в библиотеке можно узнать всё о годе Белой Металлической Крысы, можно вырезать снежинки и символ года 2020, прочитать стихи, спеть песни и получить подарки.

 
 

Алманчинское сельское поселение Красноармейского района

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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