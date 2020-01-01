Новости » Театрализованный праздник-концерт «Салам, 2020-мĕш Ҫĕнĕ ҫул!» в с. Алманчино

25 декабря 2019 года в Алманчинском центре досуга менеджер Григорьева А.Ф. и библиотекарь Долгова О. В. организовали предновогодний театрализованный праздник-концерт «Салам, 2020-мĕш Ҫĕнĕ ҫул!» для детей и взрослых, которых традиционно поздравили Дед Мороз, Снегурочка, любимые сказочные герои: символ уходящего года - хрюшка, коша, символ наступающего года – крыса и другие, которые добавляли веселья и радости. Для зрителей были организованы программы с танцами, весёлыми песнями, конкурсами, играми. Вдоволь наигравшись гости праздника стали участниками театрализованного представления, по окончании которого все участники танцевального кружка «Озорницы» получили сладкие призы от менеджера и руководителя кружка Григорьевой А.Ф. Участники мероприятия получили массу положительных эмоций, сладости и новогодние сувениры. В конце праздника вместе дружно сделали фотографию на память.

Алманчинское сельское поселение Красноармейского района