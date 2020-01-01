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Новости » Театрализованный праздник-концерт «Салам, 2020-мĕш Ҫĕнĕ ҫул!» в с. Алманчино

13:52 26 декабря 2019 г.

 

Театрализованный праздник-концерт «Салам, 2020-мĕш Ҫĕнĕ ҫул!» в с. Алманчино.
Оригинал

25 декабря 2019 года в  Алманчинском центре досуга менеджер  Григорьева А.Ф. и библиотекарь  Долгова О. В. организовали  предновогодний театрализованный праздник-концерт «Салам, 2020-мĕш Ҫĕнĕ ҫул!» для детей и взрослых, которых традиционно поздравили Дед Мороз, Снегурочка, любимые сказочные герои: символ уходящего года - хрюшка, коша, символ наступающего года – крыса и другие, которые добавляли веселья и радости. Для зрителей были организованы программы с танцами, весёлыми песнями, конкурсами, играми. Вдоволь наигравшись гости праздника стали участниками театрализованного представления, по окончании которого все  участники танцевального кружка «Озорницы» получили сладкие призы от менеджера  и руководителя кружка Григорьевой А.Ф. Участники мероприятия получили массу положительных эмоций, сладости и новогодние сувениры. В конце праздника вместе дружно сделали фотографию на память.

 
 

Алманчинское сельское поселение Красноармейского района

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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