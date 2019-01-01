25 декабря Кабинет Министров Чувашской Республики утвердил государственную программу Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики».

Соответствующий проект постановления был представлен заместителем Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министром сельского хозяйства Сергеем Артамоновым.

Программа разработана в соответствии с аналогичной федеральной государственной программой и Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года.

Основные цели госпрограммы – сохранение доли сельского населения в общей численности населения Чувашии на уровне не менее 35%, доведение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 97%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населённых пунктах до 50%.

Госпрограммой предусматривается внедрение совершенно новых инструментов по улучшению жилищных условий сельских жителей и развития социальной инфраструктуры на селе. Это льготная сельская ипотека по ставке до 3% годовых, потребительское кредитование граждан для приобретения и монтажа оборудования в целях газо-, водо-, электроснабжения жилых домов и ремонта сельских домовладений по ставке до 5%, а также кредитование индивидуальных предпринимателей и организаций, зарегистрированных на сельских территориях, для создания объектов инженерной, транспортной и жилищной инфраструктуры по ставке до 5%, что будет способствовать созданию новых рабочих мест на селе. Предполагается, что принимаемые меры позволят к 2025 году построить в республике не менее 12,1 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих на селе.

Как отметил Сергей Артамонов, общий прогнозируемый объем финансирования на реализацию госпрограммы составляет 4,3 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1,7 млрд рублей.

Глава Чувашии Михаил Васильевич Игнатьев обратил внимание, что в будущем бюджет будет уточняться, соответственно, будет дорабатываться и сама государственная программа Чувашской Республики.

«Отрасль сельского хозяйства по России по этому году показывает рост 4,1%. Ни одна другая отрасль так не работает», – подчеркнул значимость устойчивого развития сельских территорий для экономики страны Глава республики. Он также сообщил, что завтра, 26 декабря, Президент России Владимир Путин проведет очередное заседание Государственного Совета Российской Федерации, темой которого станет развитие агропромышленного комплекса.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"