24 декабря в районном доме культуры состоялся торжественный вечер, посвященный 30-летию районному обществу литературы, искусства и культуры имени Нестера Янгаса. В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Красноармейского района начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы В.Ю. Иванов, народный поэт Юрий Семендер, председатель Союза профессионалов-писателей Чувашской Республики Л.И. Михайлова (Филиппова), председатель общества литературы, искусства и культуры имени Нестера Янгаса Красноармейского района И.А. Прокопьев, председатель правления землячества «Трак ен» А.Н. Львов.

Торжественный вечер начался с песни общества Янгаса " Эпир-Янкасҫӑсем" в исполнении членов правления общества.

От имени главы администрации Красноармейского района А.Н. Кузнецова Валерий Юрьевич поздравил со знаменательной датой, вручил благодарственные письма за активное участие в работе общества им. Нестера Янгаса и в связи с 30-летием со дня его организации Данилову В.М., Гурьевой С.А., Казаковой А.А., Алексееву А.П. и Антонову Л.И.

Торжественный вечер завершился большим праздничным концертом лауреатов премии имени Н. Янгаса – творческих коллективов и отдельных исполнителей.

В фойе были развернуты выставки «Асран кайми юрӑҫ» о жизни и творчестве поэта-лирика Н. Янгаса, «Трак ен ҫыравҫисем» и «Пирӗн ентешсем – искусство ҫыннисем» о лауреатах премии имени Н. Янгаса.