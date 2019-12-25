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Новости » 30-лет районному обществу имени Нестера Янгаса

09:00 26 декабря 2019 г.

 

30-лет районному обществу имени Нестера Янгаса

24 декабря в районном доме культуры состоялся торжественный вечер, посвященный 30-летию районному обществу литературы, искусства и культуры имени Нестера Янгаса. В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Красноармейского района начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы В.Ю. Иванов, народный поэт Юрий Семендер, председатель Союза профессионалов-писателей Чувашской Республики Л.И. Михайлова (Филиппова), председатель общества литературы, искусства и культуры имени Нестера Янгаса Красноармейского района И.А. Прокопьев,  председатель правления землячества «Трак ен» А.Н. Львов. 

Торжественный вечер начался с песни общества Янгаса " Эпир-Янкасҫӑсем" в исполнении членов правления общества.

От имени главы администрации Красноармейского района А.Н. Кузнецова Валерий Юрьевич поздравил со знаменательной датой, вручил благодарственные письма за активное участие в работе общества им. Нестера Янгаса и в связи с 30-летием со дня его организации Данилову В.М., Гурьевой С.А., Казаковой А.А., Алексееву А.П. и Антонову Л.И.

Торжественный вечер завершился большим праздничным концертом лауреатов премии имени Н. Янгаса – творческих коллективов и отдельных исполнителей.
В фойе были развернуты выставки «Асран кайми юрӑҫ» о жизни и творчестве поэта-лирика Н. Янгаса, «Трак ен ҫыравҫисем» и «Пирӗн ентешсем – искусство ҫыннисем» о лауреатах премии имени Н. Янгаса.


Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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