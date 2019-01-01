Новости » По инициативе прокуратуры суд запретил доступ к сайту, содержащему информацию, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено

Прокуратурой Красноармейского района Чувашской Республики в рамках мониторинга СМИ и сети «Интернет», выявлено 3 сайта, содержащих информацию, посредством которой неограниченному кругу лиц предлагалось приобрести поддельные водительские удостоверения с занесением данных в базу ГИБДД.

Доступ к данной информации был свободным для просмотра неограниченным количеством пользователей сети «Интернет», не требовал предварительной регистрации и пароля.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор района обратился в суд с соответствующим заявлением.

Красноармейский районный суд Чувашской Республики удовлетворил требования прокурора и признал информацию, размещенную на выявленном сайте в сети «Интернет», запрещенной для распространения в Российской Федерации.

На основании вступившего в законную силу решения суда Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике доступ к указанной информации заблокирован.

Прокурор района

старший советник юстиции Н.А.Муллин

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"