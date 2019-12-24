24 декабря Глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев провел заседание Совета по развитию добровольчества (волонтерства).

Открывая совещание, Глава республики заметил, что добровольчество набирает все большую популярность. На сегодняшний день добровольческой (волонтерской) деятельностью уже охвачено 14% населения Чувашии. При этом Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача к 2024 году вовлечь в добровольческую деятельность не менее 20% граждан.

«Если будем целенаправленно, пошагово работать, то вполне реально, что и каждый третий будет вовлечен в это дело. Очень важно, чтобы человек, который хочет сделать доброе дело, мог получить необходимую информацию, найти единомышленников. Информация о том, где ему могут помочь, подсказать с чего начать, должна быть общедоступна», – подчеркнул Михаил Игнатьев.

Глава республики напомнил, что 2020 год будет ознаменован двумя юбилейными датами — 75-летием Великой Победы и 100-летием Чувашской автономии. Он выразил надежду, что волонтеры примут активное участие в проведении праздничных мероприятий, а также поблагодарил их за активную гражданскую позицию.

На совещании обсудили реализацию в регионе Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации.

Как отметил министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Кудряшов, на сегодняшний день в Чувашии действуют около 1600 волонтерских объединений. Он подробно рассказал о проектах, которые реализуются в рамках семи основных направлений Концепции: в сфере гражданско-патриотического воспитания, здравоохранения, социальной поддержки и социального обслуживания населения, культуры, физической культуры и спорта, охраны природы, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Отдельно были подведены итоги деятельности республиканского ресурсного центра добровольчества, созданного на базе БОУ ЧР ДО «Центр молодёжных инициатив» Минобразования Чувашии. Директор центра Юлия Аланова сообщил, что в 2019 году было изучено развитие добровольчества в сфере образования. В указанную деятельность вовлечено более 18 тыс. волонтеров, из них 20% занимаются экологическим волонтерством, 14% – вовлечены в социальное волонтерство, 11% – в событийное волонтерство. Оставшиеся занимаются иными видами добровольческой деятельности, к которым отнесены формирование здорового образа жизни, культурное, правовое и финансовое просвещение, кибербезопасность, помощь животным, формирование комфортной городской среды.

«Мы выявили направления, которые недостаточно развиты в Чувашии. Например, количество волонтеров в сфере поиска пропавших людей у нас всего около 4% от общего количества. Вместе с тем опросы граждан, проведенные Ассоциацией волонтерских центров в разных регионах нашей страны, показали, что на первое место люди вывели именно волонтеров в сфере поиска людей, на второе – волонтеров в сфере паллиативной помощи, на третье – социальное волонтерство. Сейчас мы стараемся развивать все эти направления», – рассказала Юлия Аланова.

Она также проинформировала, что Чувашия занимает 11-е место среди 85 регионов России по количеству волонтеров, зарегистрированных в Единой информационной системе «Добровольцы России». «Платформа пользуется большим интересом у молодежи, особенно, школьники заинтересованы в этой платформе. Потому что выгрузка из личного кабинета с количеством часов волонтерской работы дает дополнительный балл при поступлении в вузы», – проинформировала директор республиканского ресурсного центра добровольчества.

В ходе заседания была заслушана информация о деятельности добровольческих (волонтерских) объединений в Чувашской Республике и их проектах. С докладам выступили региональный координатор штаба ЧРО ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Кутузова, региональный координатор ЧРО ВОД «Волонтеры – медики» Игорь Филиппов, руководитель ЧРМОО «Республиканский волонтёрский центр «Действуй» Арина Максимова, руководитель ЧГМОО «Волонтерский центр города Чебоксары» Анастасия Тарасова, комиссар ЧРО МООО «Российские студенческие отряды» Олеся Илларионова. Особое внимание было уделено запланированным мероприятиям, посвященным Году Памяти и Славы.

Михаил Васильевич Игнатьев также затронул тему борьбы с распространением опасных жевательных никотиновых смесей в подростковой среде. Он рекомендовал добровольцам активнее развивать это направление в своей работе, а также сообщать в органы власти о выявленных фактах продажи снюсов несовершеннолетним.

Завершилось заседание Совета церемонией вручения наград. Наиболее отличившимся волонтерам вручили благодарности Министерства здравоохранения Чувашской Республики и благодарственные письма Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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