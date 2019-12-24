24 декабря Глава Чувашии Михаил Васильевич Игнатьев вручил государственные награды Российской Федерации и Чувашской Республики жителям республики, которые добились высоких результатов в своей деятельности.

В мероприятии также участвовали Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Альбина Егорова, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Юрий Васильев, глава города Чебоксары – председатель Чебоксарского городского Собрания депутатов Евгений Кадышев.

Во вступительном слове Глава республики отметил, что несмотря на ненастную погоду настроение в зале такое же, как во время теплого семейного праздника. И этот день навсегда останется в памяти всех присутствующих, в истории семей.

«Мы чтим духовно-нравственные и семейные ценности, сохраняем, укрепляем, приумножаем их, за что выражаю вам всем огромную благодарность», — подчеркнул Михаил Игнатьев.

Глава республики отметил, что каждая награда – яркая страница в летописи Чувашии.

«Каждый день вы делаете самую важную и нужную работу - трудитесь на земле, работаете на производстве, учите и лечите людей, воспитываете детей, занимаетесь общественной работой, делаете еще очень много полезных и важных дел», — сказал Михаил Игнатьев. Он выразил признательность всем награжденным за плодотворный созидательный труд, профессионализм, самоотдачу, стремление к поиску и неравнодушное отношение к своему делу.

«Примите самые сердечные поздравления с наступающим Новым 2020-м годом и пожелания здоровья, активного долголетия и новых побед в вашей трудовой деятельности, благополучия и благоденствия», — заключил Глава Чувашии.

Указом Президента Российской Федерации за отвагу, смелость и решительность, проявленную при спасении людей в экстремальных условиях, медалью «За спасение погибавших» награждена жительница Батыревского района Надежда Мулгачева.

За заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей медалью ордена «Родительская слава» награждены 4 семьи, жители городов Чебоксары и Новочебоксарск, а также Аликовского района.

Распоряжением Президента Российской Федерации за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Благодарность Президента Российской Федерации объявлена художественному руководителю клуба «Заволжский» первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Нижний Новгород профсоюз – Заволжское линейное производственное управление магистральных газопроводов» Андрею Тюмерову.

Звание Почетный гражданин Чувашской Республики присвоено члену Союза «Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» Евгению Тертышному.

Награжденные выразили признательность Главе республики за высокую оценку их труда, отметив, что награды станут новым стимулом для дальнейшей эффективной работы.

«Уважаемый Михаил Васильевич, искренне и сердечно благодарю вас за эту награду. Выражаю глубокую признательность за вашу отеческую заботу о детях и семьях нашей республики. Отрадно видеть, что многое делается в этом направлении. Низкий поклон за все, что вы делаете для укрепления института семьи, для процветания нашего любимого чувашского края», — сказала в ответном слове жительница Новочебоксарска, мать семерых детей, получившая знак материнской славы Чувашской Республики «Анне» Ольга Шишова.

Всего на торжественной церемонии были вручены награды 68 жителям Чувашской Республики.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"