Глава администрации Красноармейского района А.Н. Кузнецов организовал комиссию по проведению рейда на предмет продажи снюса на территории Красноармейского района. 24 декабря данная комиссия под представительством заместителя начальника отдела полиции по Красноармейскому району МО МВД России "Цивильский" Петрова Сергея Николаевича провели рейды по торговым объектам. Основание для мониторинга стал запрет реализации курительных смесей, содержащих никотин.

Пакетики с измельчённым табаком позиционируются как «относительно безопасная» замена табакокурению. С 2015 года они были запрещены, но с прошлого года вновь начали набирать большую популярность, появились аналоги табачного изделия — теперь уже в виде конфет с жидким никотином. Если раньше его можно было приобрести лишь в специализированных табачных ларьках, то теперь можно найти даже в продуктовых магазинах.

В ходе проведения рейда комиссиией проверены несколько магазинов в селе Красноармейское: "Людмила 2", "Афанасий", "Магнит", "Цветы", "Игрушки" и другие. Правонарушений не выявлено.