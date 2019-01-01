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Новости » В Чувашии подвели итоги Всероссийской декады подписки

15:37 24 декабря 2019 г.

 

В рамках зимней Всероссийской декады жители республики оформили около 40 тысяч подписок на газеты и журналы. Напомним, в период со 2 по 12 декабря клиенты Почты России могли подписаться на печатную прессу со значительными скидками.

Из общего количества изданий, выписанных в льготный период, более 21 тыс. подписок пришлось на центральные издания, около 10 тыс. – на республиканские, более 9 тыс. – на районные средства массовой информации.

Самое активное участие в период декады подписки приняли жители Вурнарского, Ибресинского, Канашского, Комсомольского, Моргаушского и Яльчикского районов.

«Декады подписки пользуются большой популярностью у населения. Более 61% подписок оформляется именно в период акций. Это яркий пример того, каких результатов можно достичь, когда Почта и издатели объединяют усилия для привлечения подписчиков», – отметил заместитель директора УФПС Чувашской республики Петр Никифоров.

Активно поддержали в Чувашии и благотворительную акцию «Дерево добра». В рамках проекта каждый желающий может подарить подписку на печатные издания детским домам, школам-интернатам, библиотекам, больницам, домам престарелых и ветеранов или просто одиноким людям. Список учреждений есть в каждом отделении связи. По данным на 23 декабря, в нашей республике оформлено более 500 подписок. Напоминаем, что оформить подписку можно не только в почтовом отделении, но и одним кликом через Интернет – https://podpiska.pochta.ru.

По материалам АО «Почта России»



 
Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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