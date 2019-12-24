Новости » Региональный портал пространственных данных поможет выбрать площадку для запуска пиротехники

В предстоящие новогодние праздники многие из нас будут запускать в небо яркие салюты и фейерверки, создавая себе и всем окружающим новогоднее настроение, раз уж погода пока скрипучим снежком и морозными узорами на стекле нас не балует. На погоду надейся, а сам не плошай! При этом не стоит забывать, что пиротехнические изделия не могут похвастать высоким уровнем безопасности. Их можно запускать в достаточном отдалении от жилых домов, построек, автодорог, детских площадок, линий электропередачи.

Для повышения безопасности населения в период новогодних праздников администрации районов, городов и сельских поселений утверждают перечни специальных площадок для самостоятельного запуска пиротехники жителями и гостями нашей республики. Информация о таких площадках размещена на региональном портале пространственных данных Чувашии (geo.cap.ru). Интерактивная карта содержит перечень специализированных мест с геометками, кликнув на которые, пользователи портала смогут узнать адрес и краткое описание площадки.

С мерами предосторожности при использовании пиротехники можно ознакомиться на сайтах Главного управления МЧС России по Чувашии и МЧС Чувашии.