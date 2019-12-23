В 2020 году лучшие из лучших в разных профессиях будут удостоены памятной медали «100-летие образования Чувашской автономной области». Победители определятся по итогам общественного голосования.

Все кандидатуры были одобрены и выдвинуты к участию отраслевыми министерствами и ведомствами. Учитывался стаж, опыт работы и внесённый вклад в развитие той или иной отрасли.

Голосование запущено на модернизированной платформе портала «Народный контроль»: https://poll.cap.ru/poll. Принять в нем участие может любой желающий. Дополнительной регистрации не требуется.

Для того чтобы проголосовать, на главной странице портала нужно выбрать категорию: бизнес и экономика, сельское хозяйство, медицина, образование и пр. Система предложит голосования, связанные с профессиями в той или иной области. Всего представлено около 70 номинаций (направлений профессиональной деятельности).

Для удобства пользователей фамилии кандидатов располагаются в алфавитном порядке. Дополнительно можно ознакомиться с краткой биографией номинанта, где описываются его успехи и достижения.

Отдать свои голоса за лучших представителей в своих профессиях можно в период с 23 декабря 2019 года по 15 января 2020 года. Итоги будут опубликованы на сайтах министерств и ведомств.