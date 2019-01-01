Новости » Турчак: «Единая Россия» не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч

Большинство людей считают эту меру избыточной и не поддерживают ее, отметил секретарь Генсовета Партии

«Единая Россия» не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч. Об этом заявил секретарь Генерального совета Партии Андрей Турчак.

«Во время приема граждан в начале декабря Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев четко выразил свою позицию по этой проблеме – снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч будет просто поводом для того, чтобы штрафовать большое количество людей в той ситуации, когда у них нет намерения нарушить правила дорожного движения. Необходимо спрашивать и учитывать мнение людей. «Единая Россия» провела широкую общественную дискуссию по этой теме. Большинство людей считают эту меру избыточной и не поддерживают ее. Поэтому «Единая Россия» не поддержит эту инициативу», - подчеркнул Турчак.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"