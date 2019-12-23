АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2019 год
Устав автономного учреждения
Отчет о деятельности редакции и об использовании закреплённого за ним государственного имущества
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Фестиваль спорта прессы Красноармейского района
Прейскурант цен

Новости » В год 100-летия Чувашии лучших в профессиях отметят юбилейными медалями

17:07 23 декабря 2019 г.

 

В год 100-летия Чувашии лучших в профессиях отметят юбилейными медалями

В 2020 году лучшие из лучших в разных профессиях будут удостоены памятной медали «100-летие образования Чувашской автономной области». Победители определятся по итогам общественного голосования.

Все кандидатуры были одобрены и выдвинуты к участию отраслевыми министерствами и ведомствами. Учитывался стаж, опыт работы и внесённый вклад в развитие той или иной отрасли.

Голосование запущено на модернизированной платформе портала «Народный контроль»: https://poll.cap.ru/poll. Принять в нем участие может любой желающий. Дополнительной регистрации не требуется.

Для того, чтобы проголосовать, на главной странице портала нужно выбрать категорию: бизнес и экономика, сельское хозяйство, медицина, образование и пр. Система предложит несколько голосований, связанных с профессиями в той или иной области. Всего представлено около 70 номинаций (направлений профессиональной деятельности).

Для удобства пользователей фамилии кандидатов располагаются в алфавитном порядке. Дополнительно можно ознакомиться с краткой биографией номинанта, где описывается его успехи и достижения.

Отдать свои голоса за лучших представителей профессий можно в период с 23 декабря 2019 года по 15 января 2020 года. Итоги будут опубликованы на сайтах министерств и ведомств.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика