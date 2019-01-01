23 декабря на еженедельной планерке Главы Чувашии Михаила Васильевича Игнатьева с членами Правительства республики, руководителями территориальных федеральных органов власти и ряда муниципалитетов обсуждались вопросы подготовки к новогодним праздникам и организации зимнего отдыха населения.

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев проинформировал, что запланировано проведение 5000 новогодних мероприятий, в которых ожидается участие порядка 800 тыс. человек.

10 декабря стартовал республиканский марафон «Новогодняя Республика», посвященный 100-летию образования Чувашской автономной области.

В связи с реконструкцией Красной площади в Чебоксарах центральной площадкой празднования в этом году станет Парк «Амазония». В настоящее время разработана концепция создания на всей территории парка единого пространства с разнообразием спортивных, интерактивных площадок, торговых точек. В парке установлена Резиденция Деда Мороза.

Впервые жителей г. Чебоксары пригласят на встречу Нового года в Дорисс-парк. Возле торгового центра «Шупашкар» в новогоднюю ночь пройдет праздничная молодежная дискотека.

Массовые новогодние мероприятия пройдут также в крупных городах и районных центрах.

В праздничные дни будут работать все государственные музеи, библиотеки, где запланировано проведение новогодних программ, мастер-классов, трансляция фильмов.

6 января в храмах и монастырях республики состоятся Рождественские богослужения.

11 января на базе Чувашского государственного института культуры и искусств состоятся XXI Республиканская благотворительная Рождественская елка и XVIII Рождественский фестиваль творческих коллективов воскресных школ Чувашской митрополии «Рождественская звезда».

По информации министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергея Кудряшова, все образовательные учреждения готовы к встрече новогодних и каникулярных мероприятий. В новогодних и рождественских мероприятиях, проводимых во всех муниципальных образованиях, примут участие более 214 тыс. детей.

Школьники Чувашии также получили приглашения на общероссийскую новогоднюю ёлку в Москве, новогоднюю елку полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, новогоднюю елку Министерства просвещения Российской Федерации.

На базе Чувашского государственного театра оперы и балета 26-27 декабря пройдут республиканские новогодние праздничные представления, в которых примут участие дети из всех муниципальных образований. Школьники посмотрят театрализованное новогоднее представление, получат подарок и поздравление от Главы Чувашской Республики.

Запланировано проведение спортивных мероприятий. Будут проведены муниципальные и республиканские этапы соревнований по хоккею клуба «Золотая шайба», в которых примут участие более 2,5 тыс. детей из всех муниципальных образований. «Предполагается залить более ста катков», — сказал Сергей Кудряшов.

Также в январе 2020 года пройдут муниципальные этапы чемпионата «Школьной волейбольной лиги Чувашской Республики» среди команд общеобразовательных организаций сезона, в которых планируется участие более 6 тыс. человек.

Глава республики Михаил Васильевич Игнатьев акцентировал, что всем должностным лицам необходимо отнестись со всей ответственностью и всесторонне подготовиться к мероприятиям, чтобы обеспечить безопасность, принять все необходимые меры, провести тренировки и учения.

Глава Чувашии пожелал детям и молодежи с пользой провести зимние каникулы, в том числе найти время для занятий спортом, посещения библиотек и музеев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"