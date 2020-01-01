23 декабря на еженедельной планерке Главы Чувашии Михаила Васильевича Игнатьева с членами Правительства республики, руководителями территориальных федеральных органов власти и ряда муниципалитетов рассматривался вопрос об изменениях, которые вступят в силу с 1 января 2020 года в социальном обеспечении отдельных категорий граждан, государственной поддержке лиц пенсионного возраста, матерей, многодетных семей.

Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Сергей Димитриев сообщил, что в Чувашии реализуются меры социальной поддержки по более чем 90 направлениям. На 2020 год на их реализацию предусмотрено 7,6 млрд руб., что на 10% больше, чем в текущем году. Ежемесячные выплаты будут увеличены для семей, в которых родился первый ребенок. Для них критерий нуждаемости увеличен с 1,5-кратной до 2-кратной величины прожиточного минимума. Такие выплаты в 2020 году должны получить более 8 700 семей. Выплаты увеличены также на третьего ребенка при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (сейчас – 1-кратный размер). При этом родители будут получать деньги за всех детей, рожденных по очередности третьими, четвертыми и т.д. без ограничения (в 2020 году выплаты получат более 10 180 семей).

«Ни в одном государстве мира не оказывается такой социальной поддержки», – подчеркнул Глава Чувашии Михаил Васильевич Игнатьев.

В 2020 году большое внимание будет уделено неработающим женщинам, воспитывающим малолетних детей. Таким мамам будет предоставлена возможность получить дополнительное образование. Кроме находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, обучение смогут пройти и те женщины, которые воспитывают детей дошкольного возраста. В период прохождения обучения будет выплачиваться стипендия в размере МРОТ (12 130 руб.).

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» с 2020 года мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста будут охватывать всех граждан старше 50 лет. «Возрастным студентам» предусмотрена компенсация стоимости проезда к месту обучения за пределы Чувашской Республики, оплата суточных и найма жилья на период обучения.

С 2020 года все жители республики, имеющие звание «Ветеран труда», будут получать компенсацию расходов по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Раньше право на такую компенсацию имели только ветераны, получившие свое звание в соответствии с федеральным законодательством. «При принятии соответствующего закона компенсацию расходов за капремонт прогнозно станут получать около 4,6 тыс. человек из числа ветеранов труда Чувашской Республики», – отметил министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Сергей Димитриев.

Управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации (ГУ) по Чувашской Республике – Чувашии Роза Кондратьева в продолжение темы рассказала, что с 1 января 2020 г. страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличиваются на 6,6%, что в два раза выше инфляции. Ожидается увеличение: с 1 февраля ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам – на 3,8%; с 1 апреля социальных пенсий – на 7%.

«Выплата пенсии в почтовых отделениях Чувашии начнется досрочно: в сельских отделениях почтовой связи – с 3 января, в городских отделениях почтовой связи – с 4 января», – проинформировала Роза Кондратьева.

С 1 января 2020 г. размер материнского капитала составит 466 617 рублей. Размер ежемесячной выплаты из материнского капитала на второго ребенка – 9 541 рубль.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики