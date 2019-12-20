20 декабря т.г. в Чувашии торжественно открыли Центр цифрового образования детей «IT-куб».

В мероприятии приняли участие министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Кудряшов, глава администрации города Канаш Виталий Михайлов, учащиеся канашских школ и школ Канашского района.

Центр цифрового образования детей и подростков «IT-куб» создан на базе Канашского педагогического колледжа в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

IT-Куб — это площадка дополнительного образования и интеллектуального развития детей и подростков в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий.

На приобретение современного высокотехнологичного оборудования и капитальный ремонт Центра было направлено более 42 миллионов рублей. Были закуплены компьютеры, ноутбуки, шлемы виртуальной и дополненной реальности, наборы базовой и промышленной робототехники, профильное оборудование по системному администрированию и современное презентационное оборудование.

20 декабря для школьников здесь прошли занятия в Яндекс Лицее, IT школе SAMSUNG, занятия по кибергигиене, мастер-классы по разработке приложений виртуальной и дополненной реальности, workshop по робототехнике, работали Школа программирования «Алгоритмика», Шахматная гостиная.

В этом учебном году здесь обучаются 400 детей из Канаша и Канашского района. С ребятами занимаются 12 наставников, 10 из них прошли обучение в Сколково.

Процесс обучения здесь построен таким образом, что помогает формированию у ребенка нужных компетенций, которые необходимы современному успешному школьнику – это умение правильно искать информацию, развитие критического мышления, коммуникативных навыков, работа в команде.

Министр пообщался со школьниками, узнал их мнение о занятиях в IT–кубе.

Сергей Т.: «Учиться реально круто. Здесь нас учат программированию качественно и совершенно бесплатно. Если раньше я не очень любил делать домашнее задание в школе, то в Яндекс.Лицее я делаю его с удовольствием и даже когда что-то не получается, с интересом исправляю свои ошибки».

Ивана И.: «Я приятно удивлен, меня все устраивает и радует. Все на высшем уровне».

Напомним, обучение в Центре цифрового образования детей и подростков «IT-куб» организовано по семи направлениям: программирование на Python; мобильная разработка; разработка VR/AR-приложений; системное администрирование; основы программирования на Java; цифровая гигиена и работа с большими данными; базовые навыки программирования на C-подобных языках.

Обучение по данным направлениям началось с 1 октября 2019 г., занятия проходят 2 раза в неделю.

Интеллектуальными партнерами «IT-Куб» выступают Яндекс.Лицей, IT-Школа Samsung, Крибрум, Lego Education, Школа программирования «Алгоритмика», компания «1С» и другие IT компании республики.