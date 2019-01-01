20 декабря состоялось очередное заседание коллегии Мининформполитики Чувашии. Представители органов власти, руководители подведомственных и курируемых организаций обсудили актуальные вопросы, касающиеся развития отраслей информационных технологий и книгоиздания.

Мероприятие началось с приятного момента. В торжественной обстановке директор Чувашского филиала РТРС Дмитрий Авербах вручил министру цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаилу Анисимову памятную медаль «За значительный вклад в создание цифрового эфирного телевидения России».

О развитии автоматизированной информационной системы «Многофункциональный центр» рассказал начальник отдела внедрения информационных технологий Мининформполитики Чувашии Андрей Масленников. Проект предназначен для автоматизации ключевых процессов предоставления государственных и муниципальных услуг. В системе успешно работают специалисты всех МФЦ республики. В 2019 году внедрены новые функциональные возможности: интеллектуальный мониторинг показателей эффективности деятельности, интеграция с платежными системами.

Продолжает развиваться региональный фонд пространственных данных – виртуальное хранилище, где хранятся результаты выполнения геодезических и картографических работ, заказчиками которых выступали органы власти и подведомственные им учреждения. Например, это могут быть материалы, полученные по итогам топографических съемок, межевания земельных участков. Проект выступает в качестве одной из подсистем регионального портала пространственных данных. Здесь еще ведутся работы по наполнению, но уже доступны ряд интересных сведений. К примеру, через портал граждане могут сообщать о нецелевом использовании земельных участков, отметив такие факты нарушения на интерактивной карте. О развитии проекта и планах на будущее членам коллегии сообщила начальник отдела сопровождения государственных информационных систем БУ «Центр информационных технологий» Мининформполитики Чувашии Юлия Жирнова.

По тематическому плану издания социально значимой литературы Чувашское книжное издательство в 2019 году выпустило 52 названия книг тиражом 55,5 тыс. экземпляров. Об итогах работы рассказала генеральный директор предприятия Светлана Каликова. Один из крупнейших проектов года – книга-альбом «Чебоксары 550. Город Твоих Побед!», выпущенный к юбилею столицы Чувашии. Высокую оценку общественности получило еще одно уникальное издание «Библейские рассказы. Библи калавӗсем». Продукция Чувашского книжного издательства была отмечена наградами сразу нескольких авторитетных издательских конкурсов: «Лучшие книги года», «Малая Родина». Немало интересных проектов запланировано и на будущий год – вместе с республикой издательство отметит свой вековой юбилей.

На заседании коллегии был также рассмотрен и утвержден план работы Мининформполитики Чувашии на 2020 год. В завершение встречи участники рассмотрели наградные материалы.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"