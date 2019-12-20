В Москве состоялось торжественное чествование победителей Всероссийского конкурса журналистов «Золотой Гонг-2019». Медиа-проекты из самых разных уголков страны были отмечены наградами в медиацентре «Российской газеты» - информационного партнера конкурса. Примечательно, что в уходящем 2019 году (кстати, 25-м юбилейном) победителями во всех 13 номинациях конкурса стали региональные издания, которые "пишут о жизни с мест, о проблемах соседа по улице".

В число призеров вошла редакция из Чувашской Республики. Звания лауреата II степени в номинации “Лучшее специализированное издание для детей и юношества” удостоена детская газета «Угадайка Грани». Это красочное развлекательное издание Издательского дома «Грани» уже больше года радует детишек, их родителей, бабушек и дедушек. В «Угадайке Грани» каждый ребенок найдет развлечение по душе, будь то сканворд, ребус или головоломка, детские рисунки читателей или настольные игры для всей семьи.

Награду представителю ИД «Грани» на церемонии награждения вручила исполнительный директор “АРС-ПРЕСС”, председатель оргкомитета Всероссийского конкурса «Золотой гонг-2019» Софья Дубинская. Кстати, опередили наших земляков соседи из Пензы – лучшей в стране стала газета «Первая детская».

Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики поздравляет ИД «Грани» с достойной наградой и желает новых взлетов, смелых идей и проектов, процветания и армии почитателей.