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Актуально » Главой Чувашской Республики Михаилом Игнатьевым подписан Закон Чувашской Республики об освобождении родителей детей-инвалидов от транспортного налога

09:20 23 декабря 2019 г.

 

По инициативе Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева принят Закон Чувашской Республики от 20 декабря 2019 г. № 88 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чувашской Республики», предусматривающий поправки в Закон Чувашской Республики «О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации».

Важным нововведением, предусмотренным Законом, является принятие такой меры поддержки семей с детьми-инвалидами, как налоговая льгота по транспортному налогу.

От уплаты налога полностью освобождается один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, проживающий совместно с ним, на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно.

На сегодняшний день полное освобождение от уплаты транспортного налога для семей, имеющих детей-инвалидов, предусмотрено только в 4 субъектах Приволжского федерального округа из 14 регионов.

Законом также продлевается до 2023 года льгота по транспортному налогу для организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих при заправке автобусов и грузовых автомобилей природный газ.

При этом размер льготы увеличивается и составит 50% на каждую лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства.

Кроме того, согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс Российской Федерации, Законом предусмотрено, что с 1 апреля 2020 г. при предоставлении рассрочки по уплате республиканских налогов по результатам налоговой проверки на сумму задолженности будут начисляться проценты исходя из ставки рефинансирования Центрального банка России, действовавшей в период рассрочки.

 Государственно-правовое управление Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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