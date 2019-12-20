7 ноября текущего года Главой Чувашской Республики М.В. Игнатьевым подписан Указ «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики» в целях обеспечения достижения показателей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», направленного на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда», и повышения качества благоустройства территорий муниципальных образований Чувашской Республики.

Указом определены два приоритетных направления:

Первое – благоустройство улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальных образованиях. Планируется асфальтирование дворовых проездов, тротуаров, обустройство зон отдыха, экопарковок, освещения, установка детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, разбивка цветников и озеленение, а также обеспечение дворов системами видеонаблюдения.

Второе – благоустройство тротуаров, соединяющих дворовые территории с объектами социально-культурной сферы (школами, детскими садами, клубами, фельдшерско-акушерскими пунктами).

На эти цели из республиканского бюджета Чувашской Республики будет направлено 1,5 млрд рублей. Доля софинансирования мероприятий из республиканского бюджета составляет 94%, местного бюджета – 5%, средства граждан – не менее 1%.

Органам местного самоуправления поручено до конца года определить объекты по благоустройству.

Целесообразность и необходимость видов работ будет определяться комиссией, созданной муниципальным образованием. Отбор проектов предполагается осуществлять исходя из особенностей дворов, с учетом стандартного перечня элементов благоустройства и максимальной стоимости работ. Основными участниками и инициаторами проектов по созданию благоприятной среды должны стать сами граждане.