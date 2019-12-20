Новогодний праздник - это самый удивительный и сказочный праздник. 20 декабря в 11 часов в районном доме культуры был проведен для ветеранов Красноармейского района новогодний праздник «А вот и новый год». От имени главы администрации Красноармейского района Александра Николаевича Кузнецова всех присутствующих поздравил с наступающим новым годом заместитель главы администрации Красноармейского района - начальник отдела организационно-контольной и кадровой работы Валерий Юрьевич Иванов. Также присоединились к поздравлениям Альбина Ильинична Димитриева, председатель Красноармейского отделения общественной организации «Союз пенсионеров России», руководитель Красноармейского отделения пенсионного фонда Марина Наумовна Короткова, председатель совета ветеранов Красноармейского района Георгий Леонидович Ефимов (Тусли).

В честь ветеранов прозвучали задушевные песни в исполнении народного фольклорного ансамбля «Трак ен», хора ветеранов районного дома культуры, ансамбля «Телей» Чадукасинского центра досуга, ансамбля «Кӑмӑл» Досаевского дома досуга, фольклорного ансамбля «Кӑйкӑр» Шивбосинского дома досуга, Николая Яковлева, Нины Кудряшовой, Клавдии Васильевой, Вениамина Волкова, Дины Павловой и Надежды Федоровой, Лины Александровой, Эльвиры Федоровой и других.

Всех ветеранов с наступающим Новым 2020 годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с присутствующими в зале спели новогодние песни.

Мероприятие закончилось хороводом вокруг красочно украшенной елки.