Новая книга Раисы Воробьевой «Асамлă вăрманта. В волшебном лесу» была представлена 18 декабря участникам клуба «Варкӑш» (Веяние). Презентация книги состоялась в магазине Чувашского книжного издательства «Книжные новинки-3». Издание подготовлено на чувашском и русском языках для детей младшего и среднего школьного возраста. Перевела стихи на русский язык Людмила Симонова.

Произведения автора знакомят с умными и сообразительными, добродушными и трудолюбивыми детьми. Герои Раисы Воробьевой умеют видеть красоту природы и радоваться повседневным мелочам. Язык поэта очень живой и образный, в то же время понятный детской аудитории.

Ведущий редактор детской литературы Ольга Федорова поделилась своим мнением о новинке: «На первый взгляд, стихи поэтессы кажутся простыми, их легко запомнить. Но в каждой строчке Раисы Васильевны ощущается глубокий смысл: надо уважать старших, быть старательным, всегда нужно ценить дружбу, не забывать язык матери, любить Родину – эти темы актуальны на все времена». Она отметила, что стихотворения на русском и чувашском языках гармонично сочетаются друг с другом и обогащают книгу.

На встрече автор прочитала стихи, включенные в книгу. Друзья и коллеги поэтессы, которые тоже пришли на праздник, отметили, что от стихов Раисы Воробьевой веет теплом и добротой.

В Чувашском книжном издательстве у автора изданы книги для детей «Чарусӑр çерçисем. Шумные воробушки» (2015) и «Асамлă вăрманта. В волшебном лесу». Ее стихи переведены на русский, марийский языки. Книга «Чарусӑр çерçисем. Шумные воробушки» издана шрифтом Брайля для детей с нарушением зрения Чувашской республиканской специальной библиотекой им. Л.Н. Толстого» (г. Чебоксары).

По материалам Чувашского книжного издательства