АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2019 год
Устав автономного учреждения
Отчет о деятельности редакции и об использовании закреплённого за ним государственного имущества
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Фестиваль спорта прессы Красноармейского района
Прейскурант цен

Актуально » На официальном портале органов власти Чувашии началось голосование за лучший народный логотип празднования 100-летия образования Чувашской автономной области

15:43 20 декабря 2019 г.

 

9 декабря в Чувашии стартовал конкурс детских рисунков «Моя республика», посвященный 100-летию образования Чувашской автономной области, в рамках которого ребятам, в том числе, предлагали разработать и эскиз логотипа юбилея. Одно из главных условий – проект логотипа должен был отличаться оригинальностью и отражать природные, исторические, культурные особенности региона.

На первом этапе на конкурс поступило несколько сотен работ от ребят в возрасте от 3 до 17 лет. Конкурсная комиссия отобрала 20 эскизов. С 20 декабря на официальном портале органов власти Чувашской Республики началось голосование за лучший логотип празднования 100-летия автономии. Желающим принять участие в голосовании достаточно перейти по ссылке https://poll.cap.ru/poll/31. Свой голос можно отдать за любую понравившуюся работу.

Онлайн-голосование закончится 28 декабря. Автор лучшей эмблемы получит ценные подарки, а его логотип станет народной эмблемой празднования 100-летия образования Чувашской автономной области.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика