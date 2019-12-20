Председатель Совета Ольга Аркадьева познакомила с планом работы Совета на 2 полугодие 2019- 2020 учебного года.
Учитель музыки МБОУ «Траковская СОШ» Владислав Васильев поделился информацией о республиканском форуме молодых педагогов в санатории- профилактории «Мечта».
Председатель районной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Светлана Суховетрюк познакомила с Положением районного конкурса «Педагогический дебют».
Педагог- психолог МБОУ «Траковская СОШ» Анастасия Васильева провела деловую игру на командообразование. Молодые педагоги с увлечением приняли в ней участие. Очень полезным оказалось выступление учителя русского языка и литературы МБОУ «Траковская СОШ» Натальи Николаевой об этапах урока в рамках ФГОС.
Завершилось заседание Круглым столом.