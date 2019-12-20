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Новости » 19 декабря на базе МБОУ «Траковская СОШ» состоялось заседание Совета молодых педагогов района

15:41 20 декабря 2019 г.

 

19 декабря на базе МБОУ «Траковская СОШ» состоялось заседание Совета молодых педагогов района

Председатель Совета Ольга Аркадьева познакомила с планом работы Совета на 2 полугодие 2019- 2020 учебного года.

Учитель музыки МБОУ «Траковская СОШ» Владислав Васильев поделился информацией о республиканском форуме молодых педагогов в санатории- профилактории «Мечта».

Председатель районной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Светлана Суховетрюк познакомила с Положением районного конкурса «Педагогический дебют».

Педагог- психолог МБОУ «Траковская СОШ»  Анастасия Васильева  провела деловую игру на командообразование. Молодые педагоги с увлечением приняли в ней участие. Очень полезным оказалось выступление учителя русского языка и литературы МБОУ «Траковская СОШ» Натальи Николаевой об этапах урока в рамках ФГОС.

Завершилось заседание Круглым столом.

 
Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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