Новости » Участие представителей бизнеса района в Форуме «Бизнес-тренды-2020: от идеи до прибыли»

19 декабря 2019 года во Дворце культуры ЧГУ состоялся Форум предпринимателей «Бизнес-тренды-2020: от идеи до прибыли». Впервые в Чебоксарах ведущие эксперты обсудили ключевые проблемы и перспективные направления развития бизнеса в 2020 году. Форум объединил состоявшихся предпринимателей наряду с начинающими свой путь в бизнесе. Это площадка обмена опытом ведения бизнеса, получения мотивации и новых знаний, открытая коммуникация в кругу единомышленников.

Организаторами Форума выступили Чувашская республиканская общественная организация «Союз женщин Чувашии», Общероссийская общественная организация «Женщины Бизнеса», Центр «Мой Бизнес» в Чувашии, Профсоюз предпринимателей России и Агентство корпоративных событий «MD GROUP».

Спикеры Форума – только практики, действующие предприниматели, бизнес-тренеры: предприниматель, эксперт по росту бизнеса из г. Краснодар Андрей Белоногов, директор компании по обучению, развитию и оценке персонала, консультант по развитию управленческих компетенций из г. Чебоксары Ольга Салтыкова, Член Генерального Совета, председатель Комитета по женскому предпринимательству Общественной организации «Деловая Россия» из г. Москва Наталия Комарова, магистр юридических наук, собственник производства FRESCA DESIGN из г. Чебоксары Наталья Аниченкова, тренер по продажам, эксперт по рекламе и маркетингу, спикер из г. Москва Ника Боенко, генеральный компании SA Pro из г. Москва Евгения Шамис. Специалисты ведущих банков и специалисты Центра «Мой Бизнес», юридическая фирма «РостБизнесКонсалтинг» в Чувашии, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике А.Н. Рыбаков провели индивидуальные консультации для участников форума.

В Форуме приняли участие представители администрации Красноармейского района и субъекты малого и среднего предпринимательства района: директор ООО «Кетра» Андреев Максим Сергеевич, технический директор ООО «Кетра» Воронов Иван Владимирович, главы КФХ Кислых Александр Лерисович и Кислых Вероника Дмитриевна, председатель Красноармейское райпо Николаева Роза Александровна, директор ООО «Красноармейский Хлебокомбинат» Сидорова Елена Юрьевна, начинающий предприниматель Шумилов Максим Витальевич.

Кроме насыщенной обучающей программы была организована интерактивная выставка предпринимателей-производителей Чувашской Республики: победитель Х Всероссийского Конкурса «Лучший хлеб России - 2019» ООО «Красноармейский Хлебокомбинат» Красноармейского района, производитель домашних продуктов и домашнего соления КФХ «Энежъ» Козловского района, производители одежды EXALTA и КАЙСАРОВ, производитель валенок и галош «СЕВЕР», и т.д.

Форум завершился показом новых коллекций одежды, причесок и макияжа от чувашских производителей, дизайнеров и стилистов и концертной программой.